Essonne : la collecte des ordures ménagères reportée ce mercredi

En raison de l’état des routes et des conditions météorologiques en cours sur

l’Ile de France, SEMARDEL a reporté ses activités de collecte auprès de ses

collectivités (communes et leurs groupements) et entreprises clientes.

Pour autant, les activités de traitement et de valorisation des déchets de SEMARDEL se poursuivent sur l’Ecosite de Vert-Le-Grand / Echarcon.

Dès que les conditions le permettront, SEMARDEL reprendra ses tournées de

collecte en lien avec ses collectivités et entreprises clientes.