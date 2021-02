Essonne : la RD721 a rouvert à la circulation

La route départementale reliant Etampes à Pithiviers a été fermée à la circulation ce vendredi 12 février au matin et jusqu’à 10h30 environ. La cause « des congères et une couche de verglas de quelques centimètres qui rendait la circulation dangereuse », explique la gendarmerie de l’Essonne.

Un chauffeur poids-lourd a perdu le contrôle de son véhicule et a fini la route sur le bas-côté de la voie. Aucun choc entre véhicule n’a heureusement été à déplorer avant la fermeture de la RD à la circulation.

Sur la RD838, encontre Congerville-Thionville et Saint-Escobille, la voie s’était également transformée en véritable patinoire. Si elle n’avait pas été fermée à la circulation, les véhicules ne pouvaient ne l’emprunter qu’au pas pour éviter toute perte de contrôle.