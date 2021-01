Essonne : RER C à l’arrêt entre Brétigny et Dourdan

La circulation est interrompue depuis jeudi 28 janvier au matin, sur la ligne C du RER, entre les gares de Dourdan la Forêt et de Brétigny-sur-Orge. Un incident sur l’alimentation électrique de la ligne en est la cause.

Alors que l’heure estimée de reprise du trafic, la SNCF annonce désormais que les trains ne circuleront pas sur cette branche de la ligne avant 14h. Des bus de substitution ont été mis en place.

La matinée a également été affectée par un incident de signalisation entre les gares de Juvisy-sur-Orge et Choisy-le-Roi.