Essonne : soupçonnés de vols aggravés et arrêtés par les gendarmes

Le Peloton d’Intervention de la Garde Républicaine et des Pelotons de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie d’Evry et d’Etampes et leurs équipes cynophiles ont interpellé des individus mis en cause dans 16 cas de vols aggravés.

Cette interpellation est le fruit du travail du Groupe Départemental d’Investigations (GDI), renforcé par 4 militaires issus de brigades territoriales. Ils ont suivi une équipe de malfaiteurs particulièrement tenace qui volait des véhicules, commettait des vols aggravés au préjudice de particuliers et de commerces avant de brûler leur moyen de locomotion pensant effacer les traces derrière eux.

La pugnacité des enquêteurs essonniens et l’efficacité des moyens techniques à leur disposition a permis de mettre un terme à ces agissements. Les individus ont été placés en détention dans l’attente de leur jugement courant mars.