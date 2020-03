Essonne : toutes les activités suspendues à Etréchy

Dans un courrier adressé à tous les Strépiniacois, Elisabeth Dailly, maire d’Etréchy, annonce qu’en « application des mesures gouvernementales de prévention, toutes les infrastructures et bâtiments communaux accueillant du public sont fermés ». Cette décision s’appliquera à compter du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre.

De ce fait, toutes les manifestations et événements publics et associatifs n’auront pas lieu. Par ailleurs, comme suite à l’annonce du Président de la République jeudi 12 mars, les crèches et les écoles, le collège, les centres de loisirs sont fermés également. Aucun service d’accueil ne sera assuré.

Les parcs et cimetières de la ville fermeront leurs portes à 17h chaque jour. Et enfin le marché dominical est suspendu.

Bien que la mairie soit fermée au public, les services resteront joignables aux horaires d’ouverture habituel, soit par mail [email protected] ou par téléphone au 01.60.80.33.77.