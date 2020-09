Essonne : trafic interrompu sur le RER C entre Brétigny et Dourdan

C’est le 2e jour du mois de septembre et déjà la branche Dourdan du RER C est interrompue à cause d’un incident technique. Il s’agit en l’espèce d’un défaut d’alimentation électrique qui s’est produit à Saint-Chéron peu avant 10h.

De ce fait, la circulation des RER est totalement interrompue dans les 2 sens de circulation entre les gares de Dourdan la Forêt et de Brétigny-sur-Orge.

L’heure de reprise de la circulation est pour l’instant estimée à 12h30.