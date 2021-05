Essonne : trafic interrompu sur le RER D entre Juvisy et Melun

Depuis 8h30 ce matin du vendredi 14 mai, et la panne d’un train en gare de Villabé, la circulation sur la ligne D du RER est rendue difficile.

Dans un premier temps la circulation des trains a été simplement ralentie entre les gares de Melun et Corbeil, avant d’être totalement interrompue entre Juvisy et Melun, et ce dans les deux sens de circulation.

A l’heure actuelle, l’heure de reprise de la circulation des trains est estimée à 11h.