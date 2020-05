Un bagage oublié à Gare du Nord ce lundi 18 mai cet après-midi est la cause de perturbations de circulation sur les deux lignes du Transilien.

Durant la durée de l’intervention des services de déminage, les trains des deux lignes ont dû circuler sur la même voie à Gare du Nord.

La circulation sur les RER B et RER D est donc perturbée dans les deux sens de circulation entre surtout vers Charles-de-Gaulle et Mitry-Claye sur le RER B et entre Orry-la-Ville et Corbeil-Essonnes/Melun sur le RER D.