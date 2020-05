La SNCF recommande de ne pas prendre le RER C ce 18 mai

La SNCF recommande de ne pas prendre le RER C ce 18...

La circulation des trains sur la ligne C du RER est fortement perturbée ce lundi 18 mai. Ces perturbations sont dûes à une panne informatique, qui ralentit fortement la circulation de Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Château en direction de Paris Austerlitz et perturbant l’ensemble de la ligne.

Cet incident d’exploitation s’est produit au niveau de Saint-Michel Notre-Dame. De ce fait, la SNCF conseille de ne pas se rendre en gare et de reporter ses déplacements pour cette journée du lundi 18 mai.