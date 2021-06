Le binôme de la majorité départementale sortante sort vainqueur de ce second tour. A l’issue du scrutin du dimanche 27 juin, Alexandre Touzet et Dominique Bougraud, tous les deux conseillers départementaux sortants, ont été réélus sur le canton d’Arpajon. Ils ont obtenu 55,10 % des suffrages contre 44,90 % pour le binôme de Sarah Krimi et Michel Collet.