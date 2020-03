Les concerts des Gipsy Kings en Essonne reportés

La production du spectacle Gipsy Kings prévu samedi 14 mars à Epinay-sous-Sénart et dimanche 15 mars à Longjumeau informe que le fondateur et le plus âgé de ce groupe, Diego BALIARDO, présente des fragilités de santé depuis quelques jours qui ne permettent

pas de présenter les spectacles prévus ce week-end.

Une date de report est en cours d’étude et sera communiquée dans les meilleurs délais.

Les spectateurs détenant des places pourront à leur choix obtenir le remboursement ou des places pour la nouvelle date proposée.

Toute l’équipe du Théâtre souhaite un prompt rétablissement à Diego Baliardo, et prie d’excuser ce contretemps indépendant de sa volonté.