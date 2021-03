Promouvoir l’agriculture régionale, même sans salon

Pour la première fois depuis sa création en 1964, le Salon international de l’agriculture n’aura pas lieu. Mais l’Île-de-France, forte de ses 5 000 exploitations et de 567 000 hectares de Surface Agricole Utile, soit 47% de son territoire, entend bien être présente et mettre à profit cette période afin de permettre aux Franciliennes et Franciliens de découvrir ou redécouvrir cette agriculture régionale de grande qualité située aux portes de chez eux.

Ainsi, jusqu’au dimanche 7 mars, rendez-vous est donné chaque jour, à travers des infographies et des reportages accessibles sur nos réseaux sociaux et sur nos sites, pour découvrir la richesse agricole de l’Île-de-France et de ses filières. Par ailleurs, l’ensemble des producteurs de la marque régionale « Produit en Île-de-France » et du réseau Bienvenue à la Ferme, dont les 8 fermes ambassadrices franciliennes, continuent d’accueillir le public.

« Pas de salon ne veut pas dire pas d’agriculture, ni d’agriculteurs. Au contraire, la crise a réveillé les consciences sur les enjeux liés à une alimentation locale, durable et de qualité avec un regain d’intérêt pour les produits locaux. Elle a mis en évidence la chance unique que les Franciliens ont d’avoir aux portes de chez eux 5 000 exploitations agricoles », souligne ainsi la vice-présidente chargée notamment de l’agriculture et de la ruralité Alexandra Dublanche.