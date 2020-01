Trafic interrompu sur le RER D entre Paris et Villeneuve-Saint-Georges

[MAJ 18h29] Le trafic reprend progressivement entre Chatelet et Créteil-Pompadour. La circulation sur l’ensemble de la ligne reste cependant fortement perturbée.

[MAJ 18h01] L’interruption du trafic est effective entre Chatelet et Créteil-Pompadour. L’impact reste identique pour les usagers rentrant vers l’Essonne.

Le retour de Paris vers l’Essonne s’annonce compliqué ce mercredi 29 janvier au soir. La circulation est en effet interrompue entre les gares de Paris Gare de Lyon et Villeneuve-Saint-Georges en raison d’un accident de personnes à Gare de Lyon survenu en fin d’après-midi.

Aucun train ne circule donc dans les deux sens entre la banlieue et Paris sur la ligne D du RER. L’heure de reprise du trafic est estimée à 20h. Les Essonniens peuvent utiliser la ligne C du RER pour rejoindre la gare de Juvisy et reprendre ensuite leur voyage sur la ligne D.