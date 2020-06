Trafic perturbé sur le RER C d’Etampes vers Brétigny

Depuis 11h ce jeudi 4 juin, la circulation des RER sur la ligne C est fortement perturbée depuis la gare d’Etampes vers Brétigny-sur-Orge. Un défaut d’alimentation est en cause.

De ce fait, les trains sont rendus directs entre Etampes et Brétigny. Les gares d’Etréchy, Chamarande, Lardy, Bouray et Marolles ne sont donc plus desservies pour l’instant.

L’heure de reprise estimée du trafic est estimée à 13h.