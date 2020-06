Un incendie interrompt la circulation du RER C

Un incendie s’est déclaré aux abords des voies entre les gares de Vitry et des Ardoines sur la ligne C du RER. De ce fait, la circulation est interrompue pour les usagers essonniens entre les gares de Bibliothèque François-Mitterrand et de Juvisy.

Les sapeurs-pompiers sont en train d’intervenir pour maîtriser l’incendie et permettre la reprise de la circulation des trains.