En Essonne, la rénovation de l’église au cœur d’un élan de solidarité

La rénovation bénévole de l’église de la Nativité mobilise les habitants de Saintry-sur-Seine dans un élan de solidarité et de préservation du patrimoine.

Dès le printemps, les préparatifs ont été lancés avec sérieux. Le 28 mars, une trentaine de personnes se sont réunies pour une première prise de contact et un repérage des lieux. Cette rencontre, organisée dans une ambiance collaborative, a permis de recenser les compétences disponibles (peinture, entretien, petits travaux) ainsi que le matériel que chacun pourrait amener.

Puis, le samedi 12 avril, une deuxième réunion informelle a affiné les décisions, notamment sur les choix techniques tels que les types de peinture et les méthodes à adopter. Enfin, une troisième rencontre a été programmée en mairie le 16 mai à 18h30, destinée aux bénévoles désireux de s’impliquer ou de suivre le projet.

Tout au long du mois d’août, ce ne sont pas moins de 57 bénévoles de Saintry-sur-Seine qui se mobilisent, œuvrant sur des tâches variées : peinture, enduits, électricité… autant d’actions concrètes pour redonner vie à l’édifice religieux.

Les travaux ont également été partagés sur les réseaux sociaux, permettant à tous de suivre l’avancée du chantier comme s’ils y étaient.

Ce projet va bien au-delà de la simple rénovation. Par son caractère bénévole, il incarne une véritable marque d’attachement à l’histoire locale et un esprit de communauté. Les talents mis au service de l’église s’inscrivent dans une démarche collective, où chacun apporte sa pierre, littéralement et symboliquement.