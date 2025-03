Essonne : les policiers rassemblés devant les commissariats en soutien à leur collègue dans l’affaire Nahel

Hier, mardi 4 mars, le syndicat Alliance, majoritaire parmi les fonctionnaires de police, avait appelé à un rassemblement à 12h30 ce mercredi 5 mars à 12h30 en soutien à leur collègue Florian, dont le tir a tué le jeune Nahel, 17 ans, en juin 2023. Les faits s’étaient produits après une course-poursuite avec la police.

Ce que conteste le syndicat Alliance et qui inquiète largement les fonctionnaires de police, c’est la qualification pour laquelle Florian doit être renvoyé devant la cour d’assises : meurtre ! « C’est une première en France : jamais un policier en service, dans l’exercice de ses missions, n’avait été renvoyé devant une cour d’assises pour meurtre. Ce précédent est extrêmement grave et ne peut être traité avec légèreté. Il remet en cause notre capacité à assurer la sécurité des citoyens et à faire respecter la loi », indiquait le syndicat Alliance dans un communiqué mardi soir.

On s’est donc rassemblé ce mercredi devant le commissariat d’Etampes ce mercredi midi comme devant tous les services de police du département. La qualification pour meurtre est ressentie comme un choc pour tous. « L’inquiétude est partagée par tous les policiers. Aucun fonctionnaire de police ne se lève le matin en se disant qu’il va tuer quelqu’un. Nous sommes là pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Avec cette qualification, le message qui est adressé aux policiers est déplorable », se désole Pascal Poupeau, représentant du syndicat Alliance.

Dans les rangs, on s’interroge en effet. Dans une situation extrême, où l’on craint pour son intégrité physique, pourra-t-on encore sortir son arme et en faire usage si cela s’avère nécessaire ? « Des collègues vont sans doute hésiter et cela risque de les mettre en danger », insiste le délégué syndical. Et pour les policiers, quelle que soit leur étiquette syndicale, cette question est pressante. « On aime ce métier, mais on a tous envie aussi de rentrer le soir auprès de nos conjoints et de nos enfants », confie l’un d’eux.

A Etampes, le maire de la ville Franck Marlin était présent pour apporter son soutien aux fonctionnaires de police. « Je tenais à réaffirmer mon soutien total, indéfectible et inconditionnel à l’endroit des membres des forces de l’ordre, qui démontrent un engagement exemplaire, un dévouement hors du commun, un professionnalisme constant et une déontologie permanente afin de garantir en toute circonstance et dans des conditions très fréquemment défavorables la sécurité et la tranquillité de nos compatriotes », commente l’élu.