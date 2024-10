Essonne : les pompiers lancent un appel à témoin auprès des personnes qu’ils ont secouru

Les pompiers sont utiles, les pompiers sont là quand nous sommes en détresse, les pompiers sauvent des vies. Tout cela, c’est une évidence, mais ces mots n’ont pas le même poids si l’on est un représentant officiel de l’institution du Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne (SDIS91), un élu local, ou même un journaliste.

Afin de préparer une prochaine campagne de communication, le SDIS 91 lance donc un appel à témoin auprès des personnes ou l’un de leurs proches qui, par le passé, ont été secourus par les sapeurs-pompiers de l’Essonne ? L’occasion pour ces personnes de remercier les sapeurs-pompiers de leur action et de leur engagement. L’occasion aussi de rappeler au plus grand nombre que les femmes et les hommes du SDIS 91 sont le maillon essentiel de la chaîne de secours au moment où l’on en a le plus besoin.

Envie de partager votre expérience dans une courte vidéo ? Rien de plus simple, il suffit de contacter le SDIS 91 avant le jeudi 31 octobre prochain directement via les réseaux sociaux ou par mail à [email protected].