33 personnes atteintes par le Coronavirus en Essonne

A ce jour, jeudi 12 mars, le nombre de personnes contaminées par l’épidémie de Coronavirus en Essonne est de 33. Ces individus sont réparties sur 14 communes du département.

Chacune de ces 33 personnes touchées par le COVID-19 est prise en charge selon sa situation individuelle confirme la préfecture de l’Essonne. Elles sont donc soit dans les structures sanitaires adaptées, soit en soin à domicile. « Aucune situation individuelle ne justifie d’inquiétude particulière », confirme la préfecture.

Parmi les diagnostiqués, plusieurs sont des personnes scolarisées. Ainsi quatre établissements scolaires sont concernés en Essonne et plusieurs classes sont ainsi fermées. Au total, 147 élèves sont confinés à leurs domiciles.

Le travail d’identification de toutes les personnes en contact avec les malades se poursuit. A chaque fois les mesures nécessaires à leur traitement et à la prévention de la diffusion du virus sont prises par les autorités.

Dans le même temps, toutes les manifestations regroupant simultanément et dans un même lieu plus de 1000 personnes sont interdites. Les visites dans les maisons de retraites et unités de soin de longue durée sont interdites.