40 cas de Coronavirus confirmés en Essonne

Le point de situation en Essonne publié par la préfecture ce vendredi 13 mars fait état de 40 cas déclarés de COVID-19 dans le département. Ce sont 7 cas de plus que la veille jeudi 12 mars.

En Ile-de-France le nombre de cas déclaré est de 2876 ce vendredi 13 mars contre 626 la veille selon l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.

La préfecture de l’Essonne rappelle qu’il est recommandé de se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir, saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades et enfin utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.

Un numéro vert national est à disposition pour toute question : 0800 130 000.