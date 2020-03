862 nouveaux cas de Coronavirus en Ile-de-France le 25 mars

La veille, mardi 24 mars, le nombre de nouveaux cas du Coronavirus authentifiés dans la région parisienne se situait à un niveau inférieur aux jours précédents. Mais le nombre annoncé hier soir, mercredi 25 mars est revenu à un niveau nettement supérieur.

Ce sont donc 862 nouveaux cas qui ont été confirmés par Santé publique France au mercredi 25 mars à 14h. Cela porte le nombre total de cas dans la région à 7660. L’Ile-de-France reste bien entendue la région la plus touchée de France et celle où la progression de la pandémie est l’une des plus rapides.

Il faut donc continuer à rester chez soi afin d’enrayer la pandémie qui continue de progresser sur le territoire national.