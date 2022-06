A Guigneville-sur-Essonne, il laisse mourir son chien de faim

Il faut le répéter encore et encore, avoir un animal de compagnie, c’est s’engager à prendre ses responsabilités. Tout le monde ne l’a pas encore compris hélas, comme c’est le cas cette semaine à Guigneville-sur-Essonne.

Ce mardi 21 juin, l’association Cat and Co a contacté l’association Stéphane Lamart après avoir a reçu un appel de la Brigade Animale Bénévole qui avait reçu un mail de la part d’un vétérinaire. Celui-ci était inquiet après avoir opérer d’urgence un chien victime d’un retournement d’estomac.

« Le chien de race Drahthaar, prénommé « Oscar » âgé de 3 ans avait été vu par le vétérinaire alors qu’il était d’une maigreur cachectique, complètement déshydraté, souffrait d’une forte anémie et était en hypothermie, avec une température à 36,4°c », explique l’association Stéphane Lamart.

La cause en était simple, le chien était purement et simplement affamé par son propriétaire. « Alors que le vétérinaire a essayé de faire entendre raison au propriétaire du chien, un homme d’une quarantaine d’années, de donner plus à manger à son chien, l’individu lui a rétorqué qu’il lui donnait 90 grammes de croquettes par jour, ce qui est tout à fait insuffisant pour un chien de cette taille. Après l’opération et malgré l’état très inquiétant du chien, ce dernier est retourné chez son propriétaire », précise l’association.

L’association Stéphane Lamart a donc contacté le Procureur de la république d’Evry afin de solliciter une réquisition judiciaire pour des faits de suspicion de maltraitance animale. Le 22 juin à 9h, les militaires de la gendarmerie de Guigneville-sur-Essonne et une enquêtrice de l’association Stéphane Lamart se sont rendus chez le propriétaire d’Oscar afin d’aller chercher le chien et de le prendre en charge.

Mais ce n’est pas le pire. « Sur place, ils apprennent que l’animal a été adopté en février 2021 à la SPA de Vaux-le-Pénil après le décès de la mère du propriétaire. Oscar pesait alors 23 kg tandis qu’aujourd’hui, il pèse seulement 11,5 kg », précise l’association.

Oscar, le chien, a été de nouveau conduit chez le vétérinaire où son pronostic vital est engagé. Son propriétaire a été entendu cet après-midi du 22 juin à la gendarmerie.