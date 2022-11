Altercation, voitures brûlées, les faits divers du week-end en Essonne

La fête est perturbée à Milly-la-Forêt

Lors d’une soirée festive privée sur la commune de Milly-la-Forêt ce dimanche 13 novembre au soir, deux individus se sont invités pour gâcher la fête. Ils étaient venus sur place avec « la volonté d’en découdre avec d’autres personnes », confirme la Gendarmerie de l’Essonne. Ils sont parvenus à leurs fins et ont provoqué une bagarre avant de quitter les lieux. Arrêtés par les gendarmes, le conducteur du véhicule était positif aux produits stupéfiants et roulait sans permis de conduire.

Les voitures brûlent dans la campagne

La nuit du dimanche 13 au lundi 14 novembre a été marquée par plusieurs feux de voitures dans diverses communes rurales du département. Vers 22h, à Baulne, une voiture de marque Renault est retrouvée brûlée. Plus tard dans la nuit, à 4h du matin, une autre Renault brûle et nécessite l’intervention des sapeurs-pompiers à Buno-Bonnevaux. Enfin, cette même nuit, une autre voiture a brûlé à Courson-Monteloup. Des investigations sont en cours afin de déterminer les causes de ces incendies.