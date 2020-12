Boussy-Saint-Antoine : Un incendie s’est déclaré à la maison de l’enfance

Lundi 30 novembre, à 8h30, alors qu’une réunion allait se tenir en présentiel, des flammes ont jailli à l’intérieur d’une salle de 30 m2 au rez-de-chaussée de la Maison de l’enfance, dédiée au centre de loisirs et aux activités périscolaires des jeunes Buxaciens. La structure est située à l’école maternelle et primaire Nérac. A proximité, les bâtiments accueillant des élèves de trois à dix ans, en classe au moment des faits, ont été évacués et toutes les personnes mises en sécurité dans la cour.

Le bardage extérieur de façade et le plancher étant en bois, le feu s’est rapidement étendu. Grâce à l’intervention efficace des sapeurs-pompiers du centre de secours du Val d’Yerres, l’incendie a été maîtrisé. Aucun blessé n’est à déplorer.

En début d’après-midi, le gardien des lieux, a mis la zone en sécurité. Le plafond séparant de la salle informatique, juste au dessus au 1er étage, a été fortement endommagé. La baie vitrée a explosé et le mobilier sorti sur la pelouse jouxtant les locaux. Un tableau numérique interactif et un ordinateur constituaient le matériel multimédia installé dans la pièce brûlée, précise Abdou Cissé, un animateur en charge du périscolaire, présent au moment du drame.