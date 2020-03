Brunoy : un pompier volontaire en repos sauve une femme de la noyade

Grâce à la réaction rapide du caporal Williams Yvay, les jours de la femme de 75 ans prise au piège de l’Yerres ne sont aujourd’hui plus en danger.

« Dans ces cas là, on ne réfléchit pas vraiment. Il faut simplement y aller et la sortir de là.» Il est un peu plus de 13h ce mardi 3 mars lorsque le caporal Williams Yvay rejoint son lieu de travail à Brunoy. Passant en voiture le long de l’Yerres, il observe les îlots placés dans la rivière, afin de détecter d’éventuels débordements en ces jours de crues dans le département. Mais ce jour-là, ce ne sont pas les animaux qui y ont élu domicile qui vont attirer son attention. « Face aux îlots, il y avait d’assez gros remous, explique Williams Yvay. A l’intérieur de ces remous, je distingue alors ce qui me semble être un visage, puis deux bras. C’est vraiment quelque chose que l’on ne s’attend pas à voir. J’ai donc immédiatement fait demi-tour pour me garer au plus près de la scène ».

Arrivé sur place, l’homme jette son portable sur la berge et se lance à l’eau pour secourir la victime. Fort heureusement pour la malheureuse prise au piège de la rivière, il se trouve que Williams Yvay n’est pas seulement une âme charitable, mais également pompier volontaire au Centre de secours du Val d’Yerres, au grade de caporal. « A ce moment là beaucoup de choses répétées en formation remontent à l’esprit. Tout en étant vigilant car les nombreux arbustes sont autant de dangers potentiels, j’ai pu agripper la dame par le col et la ramener sur la berge en me laissant porter un peu par le courant et en nageant par petits battements avec les pieds sur une vingtaine de mètres ».

La victime amenée à l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges (94)

Mais après être revenus sur la terre ferme, l’inquiétude n’est pas terminée. En effet, la femme de 75 ans est à présent inconsciente. Et sa température corporelle est descendue à 30°. Après avoir immédiatement appelé les secours, le héros du jour entreprend de se coucher sur la victime, dans le but de la réchauffer un peu. Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent et peuvent prendre en charge la dame, qui sera amenée dans une unité de l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges (94). Toujours en réanimation, ses jours ne sont toutefois plus en danger.

S’il a parfois eu affaire à des situations similaires dans sa carrière de pompier, le caporal Yvay intervenait pour la première fois dans des circonstances pareilles en tant que citoyen. Modeste, l’homme veut surtout retenir la fin heureuse de l’histoire. « J’ai la chance de faire partie des sapeurs-pompiers et c’est une très bonne chose que de pouvoir aider les gens dans tous les cas de figure », conclut-il. Ce mardi, ses compétences ont en tout cas permis d’éviter un drame sur les bords de l’Yerres.