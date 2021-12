Corbeil-Essonnes : Belle saisie de stupéfiants pour les policiers

Plus de 4 000 euros en numéraire et 4 kilos de résine de cannabis ont été retrouvés chez l’individu et ses proches.

Le 8 décembre, des effectifs de la Bac d’Evry-Corbeil ont reçu une information anonyme indiquant qu’un individu était susceptible de s’adonner à du trafic de stupéfiants en mode « Uber shit sur la circonscription de Corbeil-Essonnes. Selon les éléments recueillis, l’individu circulerait à bord d’un scooter de marque Piaggio, type MP3. Les recoupements judiciaires ont permis d’identifier un second et des dispositifs de surveillances ont été mis en place sur la commune afin de trouver le scooter Piaggio MP3.

Les enquêteurs, en surveillance, ont profité d’une zone de travaux dans la rue Louis-Baudoin, à Corbeil-Essonnes, pour procéder au contrôle du conducteur d’un scooter qui correspondait à la description de l’informateur. « Le suspect déclarait spontanément aux fonctionnaires de police être détenteur de produits stupéfiants et finissait par préciser qu’il en avait une grande quantité dans le scooter. La fouille du deux-roues intercepté et les perquisitions du domicile du conducteur, du domicile de sa sœur et du domicile de sa compagne permettaient la découverte et les saisies de la somme de 4 240 euros en numéraire, de 4,568 kilogrammes de résine de cannabis, de 4 grammes d’herbe de cannabis, d’une balance de précision, de divers matériels de conditionnement, d’un listing client, de quatre téléphones portables et d’un scooter », détaille une source policière.