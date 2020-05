Coronavirus en Essonne : 423 morts et 1249 personnes sorties de l’hôpital au 3 mai

Coronavirus en Essonne : 423 morts et 1249 personnes sorties de l’hôpital...

Les derniers chiffres publiés par Santé publique France au dimanche 3 mai voient le nombre de morts quotidien continuer à augmenter, mais de manière ralentie, dans le département à cause du Coronavirus.

Avec 3 personnes décédées lors des dernières 24 heures, ce sont désormais 423 personnes qui sont mortes en milieu hospitalier des suites du Coronavirus dans le département depuis le 1er mars. Ce chiffre ne tient pas compte des morts en EHPAD ou au domicile.

Stabilisation des indicateurs

Le nombre de personnes hospitalisées a quant à lui légèrement remonter ces dernières 24h. Il s’établit désormais à 1178 personnes, soit 5 personnes de plus que la veille et 6 personnes de plus que le 29 avril.

Parmi ces 1178 personnes, 147 sont toujours en réanimation ou soins intensifs. Ce nombre est légèrement remonté lors des dernières 24h. Ce sont en effet 3 personnes de plus que 24h auparavant et autant que le mercredi 29 avril dernier.

Enfin, au dimanche 3 mai, ce sont 1249 personnes qui ont pu rentrer chez elles après avoir été hospitalisées. Depuis la veille, 2 personnes ont donc vu leur état de santé s’améliorer nettement après avoir été hospitalisées.

Comme le montrent ces chiffres, le niveau de l’épidémie reste stable, la décrue reste donc très fragile. Plus que jamais, il faut donc continuer à rester chez soi pour ralentir la propagation de la pandémie et permettre le déconfinement à partir du 11 mai prochain.