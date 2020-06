Coronavirus en Essonne : 497 morts et 2008 personnes sorties de l’hôpital après 3 mois d’épidémie

Coronavirus en Essonne : 497 morts et 2008 personnes sorties de l’hôpital...

Les chiffres publiés par Santé Publique France pour l’Essonne ce lundi 1er juin mai voient la situation continuer de s’améliorer face à la pandémie en Essonne. L’occasion de tirer un bilan de trois mois d’épidémie dans le département.

Depuis le 1er mars, 497 personne sont décédées des suites du Covid-19 en Essonne. Cela fait du département celui avec le plus faible nombre de morts en région parisienne avec les Yvelines qui compte 494 décès . Ce chiffre ne tient pas compte des morts en EHPAD ou au domicile.

Le pic de l’épidémie a été atteint le 13 avril en Essonne

Le nombre de personnes hospitalisées est désormais de 643. Le pic a été atteint le 13 avril dernier avec 1231 hospitalisées dans les établissements du département. Si la diminution se poursuit quotidiennement, l’Essonne a toujours un nombre supérieur de personnes hospitalisées au Val d’Oise, à la Seine-et-Marne et aux Yvelines.

Au 1er juin, 57 personnes sont toujours en réanimation ou soins intensifs. Là aussi le pic avait été atteint le 13 avril avec 237 personnes atteintes du Covid-19 dans un état grave. Aujourd’hui seuls Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis compte plus de personnes en soins intensifs ou réanimation. Ce nombre est inférieur à celui de l’Essonne pour le Val d’Oise, le Val-de-Marne, les Yvelines et la Seine-et-Marne.

Enfin, au lundi 1er juin, ce sont 2008 personnes hospitalisées en Essonne qui ont pu retourné chez elles après avoir contracté le virus.

Comme le montrent ces chiffres, le pic a été atteint le 13 avril et depuis la décrue se poursuit. Le nombre d’hospitalisations et de lits en réanimation ou soins intensifs reste cependant encore conséquent.

Alors que le déconfinement a commencé le lundi 11 mai, il convient donc de bien respecter toutes les règles de distanciation sociale afin d’éviter une deuxième vague de la pandémie.