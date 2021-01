Coronavirus en Essonne : bilan au 5 janvier

Le nombre de personnes hospitalisées quotidiennement est légèrement remonté ces derniers jours. Du 29 décembre au 4 janvier, ce sont 147 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid-19 dans le département, soit 31 personnes de plus que les sept jours précédents. Le pic du nombre d’hospitalisations ces 7 derniers jours en Essonne a été atteint le 4 janvier avec 37 admissions, soit 6 admissions de plus que le pic des 7 jours précédents le 26 décembre.

Dans le même temps, le nombre de personnes en réanimation et soins intensifs en Essonne est passé de 64 personnes à 74. La tendance haussière est donc de retour après une stabilisation sur la période précédente.

Du côté des nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs, l’évolution est là aussi à la hausse avec 27 personnes admises en réanimation et soins intensifs ces sept derniers jours contre 18 personnes sur la période précédente. Aucune admission en réanimation et soins intensifs n’a été enregistrée le 1er janvier tout comme cela avait été le cas le 26 décembre.

Enfin, depuis le 1er mars, ce sont 5080 personnes dont la santé s’est rétablie jusqu’à permettre une sortie de l’hôpital, soit 106 de plus en une semaine.

29587 personnes testées en 7 jours et 1674 positives