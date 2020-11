Coronavirus en Essonne : le bilan au 15 novembre

Le nombre de personnes hospitalisées quotidiennement a poursuivi sa tendance haussière. Du 7 au 15 novembre, ce sont 464 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid-19 dans le département, soit 28 personnes de moins que les sept jours précédents. Le pic de 79 personnes nouvellement hospitalisées le 13 novembre reste quant à lui inférieur au pic de 96 personnes du 4 novembre dernier.

Dans le même temps, le nombre de personnes en réanimation et soins intensifs, l’Essonne est passée de 107 personnes le 6 novembre à 113 personnes le 15 novembre. Une augmentation de 6 en 7 jours, alors que celle-ci était de 19 personnes de plus les 7 jours précédents.

Le plus bas n’est jamais descendu en-dessous des 106 personnes en réanimation et soins intensifs dans la semaine. Le plus haut a été atteint le 13 novembre avec 119 personnes en réanimation et soins intensifs. Reste à savoir si la baisse des 14 et 15 novembre va se poursuivre dans les jours à venir.

Le nombre quotidien de personnes admises en réanimation et soins intensifs s’est accéléré ces derniers jours, avec 59 personnes admises en réanimation et soins intensifs du 7 au 15 novembre contre 65 personnes sur la période précédente.

Enfin, depuis le 1er mars ce sont 4103 personnes dont la santé s’est rétablie jusqu’à permettre une sortie de l’hôpital, soit 290 de plus en une semaine.

18472 personnes testées en 7 jours et 3159 positives