Coronavirus en Essonne : le bilan au 1er septembre

Depuis la fin de cet hiver, la France est touchée par la pandémie Covid-19. L’Ile-de-France était au printemps une des régions les plus touchée et l’Essonne a évidemment souffert avec un grand nombre d’hospitalisations et de décès. Qu’en est-il exactement aujourd’hui à l’heure de la rentrée dans le département.

Les chiffres publiés par Santé Publique France au 1er septembre permettent de dresser un tableau assez précis de la situation dans le département. Ainsi, en ce premier jour de septembre, 216 personnes sont hospitalisées dans le département pour se faire traiter contre le virus.

103 décès depuis le déconfinement

C’est évidemment nettement inférieur au pic de 1231 personnes atteint le 13 avril dernier. C’est également le nombre d’hospitalisation le plus bas depuis le 22 mars dernier, où seulement 196 personnes étaient alors hospitalisées. La courbe des hospitalisations poursuit donc sa tendance baissière avec un nombre inférieur de moitié à ce qu’il était le 25 juin dernier.