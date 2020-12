Coronavirus en Essonne : le bilan au 29 novembre

Le nombre de personnes hospitalisées quotidiennement a poursuivi sa tendance baissière entrevue la semaine précédente. Du 23 au 29 novembre, ce sont 143 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid-19 dans le département, soit 56 personnes de moins que les sept jours précédents. Le pic du nombre d’hospitalisation ces 7 derniers jours en Essonne a été atteint le 24 novembre avec 37 admissions.

Dans le même temps, le nombre de personnes en réanimation et soins intensifs, l’Essonne est passée de 89 personnes le 22 novembre à 83 personnes le 29 novembre. Une diminution de 6 personnes contre 24 personnes au cours des 7 jours précédents. On constate ici un ralentissement.

On a même pu constater une augmentation le 25 novembre avec 5 personnes de plus en réanimation et soins intensifs. Le compteur reste bloqué à 83 personnes en réanimation et soins intensifs depuis le 27 novembre.

Du côté des nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs, la diminution s’est-elle poursuivie ces derniers jours, avec 17 personnes admises en réanimation et soins intensifs du 23 au 29 novembre contre 29 personnes sur la période précédente. Un nombre divisé par deux.

Enfin, depuis le 1er mars ce sont 4462 personnes dont la santé s’est rétablie jusqu’à permettre une sortie de l’hôpital, soit 161 de plus en une semaine.

11147 personnes testées en 7 jours et 1185 positives