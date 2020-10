Coronavirus en Essonne : le bilan au 30 octobre

Le nombre de personnes hospitalisées quotidiennement a grandement varié, mais avec une nette accélération ces trois derniers jours. En effet, ce sont respectivement 30, 57 et 35 personnes qui ont été hospitalisées les 26, 27 et 28 octobre. Du 22 au 28 octobre, sur 7 jours donc, ce sont 283 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid-19 dans le département, soit 33 personnes de plus que les sept jours précédents.

32 patients admis en réanimation et soins intensifs en 7 jours