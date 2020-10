Coronavirus en Essonne : le point au 9 octobre

Le nombre de personnes hospitalisées quotidiennement a grandement varié, de 9 le 4 octobre à 21 le 5 octobre. Ces sept derniers jours, ce sont 101 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid-19 dans le département.

Dans le même temps, le nombre de personnes en réanimation et soins intensifs, l’Essonne est passée de 33 personnes le 1er octobre à 46 le 8 octobre. Une augmentation plus rapide que les 7 jours précédents.

Le plus bas n’est jamais descendu en-dessous des 33 personnes en réanimation et soins intensifs dans la semaine. Le plus haut a été atteint les 6 et 7 octobre avec 47 personnes en réanimation et soins intensifs. Depuis le le 27 septembre, soit en 11 jours, le nombre de personnes en réanimation et soins intensifs en Essonne a doublé.

Le nombre quotidien de personnes admises en réanimation et soins intensifs s’est accéléré également ces derniers jours, avec 30 personnes admises en réanimation et soins intensifs du 2 au 8 octobre contre 18 personnes sur la période précédente.

Enfin, depuis le 1er mars ce sont 3160 personnes dont la santé s’est rétablie jusqu’à permettre une sortie de l’hôpital, soit 73 de plus en une semaine.

16206 personnes testées en 7 jours et 2198 positives