Covid-19 en Essonne : bilan au 18 mai

Le nombre de personnes hospitalisées est désormais de 724 contre 795 une semaine auparavant, soit 71 personnes de moins que 8 jours auparavant. Cette diminution voit ce nombre revenir à son niveau du 26 mars dernier. On reste cependant à un niveau très élevé, équivalent au pic de la deuxième vague de novembre.

Le nombre des nouvelles personnes hospitalisées quotidiennement continue quant à lui sa diminution. Du 10 au 17 mai, ce sont 172 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid-19 dans le département, soit 13 personnes de moins que les six jours précédents. Même avec une journée de plus, la diminution est évidente. Le pic du nombre d’admissions ces 8 derniers jours en Essonne a été atteint le 11 mai avec 43 personnes entrées à l’hôpital pour cause de Covid-19.

Le nombre de patients en réanimation et soins intensifs baisse également