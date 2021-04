Covid-19 en Essonne : bilan au 20 avril

La pandémie de Coronavirus Covid-19 se poursuit en France et l’Essonne vit encore, un an après le début de la crise sanitaire, sous le régime d’un confinement et d’un couvre-feu. Découvrez les dernières évolutions de la maladie depuis le 13 avril dans ce point hebdomadaire du Républicain de l’Essonne.

44 morts de plus en Essonne

Depuis la publication des derniers chiffres datés du 12 avril, 44 personnes sont décédées des suites du Covid-19 en Essonne. Les 7 jours précédents, c’est-à-dire la période du 6 au 12 avril, il y avait eu 55 décès en 7 jours en Essonne. Le nombre de décès est donc en diminution par rapport à la période précédente.

Au cours des 7 derniers jours, le pic des décès a été enregistré le 19 avril avec 10 décès. La semaine précédente, le pic de décès s’était établi à 12. Cela porte donc le nombre total de personnes décédées en Essonne à 1666.

Le nombre de personnes hospitalisées à un plafond ?