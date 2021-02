Covid-19 en Essonne : bilan au 23 février

Du côté des dépistages, du 13 au 19 février, 38608 personnes ont été testées, un nombre en augmentation de 5% par rapport à celui des 7 jours précédents. Parmi elles, 3268 se sont révélées positives au Covid-19.

Avec 2000 personnes de moins testées en 7 jours et 500 personnes positives de plus, le taux de positivité pour les 7 derniers jours remonte donc nettement. Celui-ci s’établit donc à 8,46% soit 1,8 points de plus que le taux des 7 jours précédents. Un indicateur inquiétant.