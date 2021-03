Covid-19 en Essonne : bilan au 30 mars

Le nombre de personnes hospitalisées est désormais de 771 contre 726 une semaine auparavant, soit 45 personnes de plus que 7 jours auparavant. Cette augmentation voit le nombre de personnes hospitalisées revenir à son niveau du 23 mai 2020. La situation s’est donc encore dégradée au cours des 7 derniers jours.

Le nombre des nouvelles personnes hospitalisées quotidiennement a quant à lui encore augmenté ces derniers jours. Du 23 au 29 mars, ce sont 371 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid-19 dans le département, soit 58 personnes de plus que les sept jours précédents. Le pic du nombre d’admissions ces 7 derniers jours en Essonne a été atteint le 23 mars avec 67 personnes entrées à l’hôpital pour Covid-19. Un nombre qui a encore été approché le 29 mars avec 64 personnes admises.

Dans le même temps, le nombre de personnes en réanimation et soins intensifs en Essonne est passé de 125 personnes à 144. Une augmentation d’un peu plus de 15% en 7 jours, qui voit ce chiffre être supérieur au pic de la deuxième vague au mois de novembre. Il faut revenir au 3 mai 2020 pour retrouver un nombre de personnes en réanimation et soins intensifs supérieur.

Du côté des nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs, l’évolution est là encore à la hausse avec 82 personnes admises en réanimation et soins intensifs ces sept derniers jours contre 76 personnes sur la période précédente. Le pic de 16 admissions des 7 derniers jours a été atteint les 23 et 25 mars.

64542 personnes testées en 7 jours et 7926 positives