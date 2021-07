Covid-19 : quelle est la situation en Essonne ?

A l’heure où les autorités s’inquiètent de la remontée rapide de la propagation du virus de Covid-19 via le variant Delta, quelle est aujourd’hui la situation en Essonne.

Sur le taux d’incidence, mis en avant par les autorités, celui-ci est nettement remonté en Essonne. Après être redescendu à 20,4 le 28 juin dernier, il est repassé au-dessus de 50 le 15 juillet, puis au-dessus de 100 le 20 juillet.

Si l’on est encore loin de la barre de 200 fixée par le chef de l’Etat au-dessus duquel des restrictions territorialisées pourraient être décidées, la remontée de ce taux en Essonne suit la même progression qu’au niveau national. Le seuil des 200 pourrait donc être dépassé en Essonne dès le début du mois d’août.

Evidemment, la grande question est de savoir si le niveau de vaccination déjà atteint permet de décorréler la transmission du virus et la pression hospitalière.

Pour l’instant au vendredi 23 juillet, le nombre de personnes hospitalisées en Essonne pour des cas de Covid-19 est de 168. Ce nombre est stable depuis une semaine, avec des variations allant entre 162 et 171.

On se trouve donc à un point d’équilibre, mais si la transmission du virus continue d’accélérer, cet équilibre risque évidemment de se rompre. Il faut également noter qu’avant la 3e vague, le nombre de personnes hospitalisées à cause du virus était redescendu à 140 en Essonne.

Dans les services de réanimation et soins intensifs, les personnes prises en charge sont au nombre de 23 en Essonne au 23 juillet. Tout comme pour l’ensemble des hospitalisations, ce nombre s’est stabilisé depuis quelques jours.

Là encore, on peut remarquer qu’avant la 3e vague, on était redescendu à 13 personnes en réanimations et soins intensifs dans le département.

Une couverture vaccinale plus faible qu’au niveau national

Evidemment, le meilleur moyen de contrer une quatrième vague de l’épidémie est, outre le respect des gestes barrières, de se faire vacciner.

Sur ce point, l’Essonne est en retard par rapport à l’ensemble de la Région Ile-de-France et de l’ensemble du territoire national.

Ainsi, seulement 52% de la population a reçu une première injection et 42,6% est totalement vacciné au 18 juillet.

L’Essonne est en retard sur l’ensemble des tranches d’âge avec notamment plus d’un cinquième de la population dite fragile qui ne s’est pas fait vacciner. C’est le cas pour 20% des plus de 75 ans, et 20,9% des plus de 65 ans. C’est environ 5 points de moins qu’au niveau national.

L’écart se creuse ensuite sur les autres tranches d’âges. Seuls 71,9% des 55-64 ans sont vaccinés, et 54,8% des 40-54 ans, un écart de 10 points avec le niveau de vaccination national.

Chez les 20 à 39 ans, seulement 37,6% des Essonniens sont vaccinés, contre plus de la moitié de cette tranche d’âge en France.

Des centres de vaccination qui vont fermer en août

« Depuis le début du mois de juillet, ce sont 62816 premières et 131841 secondes injections qui ont été réalisées dans le département. Concernant le public des plus de 75 ans, 1114 premières et 2332 secondes injections ont été administrées », précisait la préfecture de l’Essonne le 21 juillet.

Un rythme qui pourrait cependant ralentir au mois d’août avec la fermeture de plusieurs centres de vaccination afin de permettre à ceux qui se dévouent pour les faire fonctionner depuis plusieurs mois de se reposer.