Des cambrioleurs de tabac de l’Essonne interpellés en Seine-et-Marne

C’était il y a quelques jours, le mardi 22 septembre, les gendarmes de Seine-et-Marne ont interpellé un homme et deux femmes suspectés d’avoir pris pour cible plusieurs tabacs de Seine-et-Marne et de l’Essonne à la fin de l’année 2019.

Les militaires ont réussi à raccrocher aux faits et gestes de ces individus plusieurs faits, dont une série commise le 10 décembre 2019 lorsque quatre personnes cagoulés à bord d’une Renault Mégane RS avait mené un périple les menant de Moissy-Cramayel (77) au Vaudoué (77) en passant par Boutigny-sur-Essonne et deux autres tentatives de vol par effraction à Milly-la-Forêt et Maisse.

Le butin était composé à la fois de tabac et de tickets à gratter de la Française des Jeux. Les voleurs, pêchant par naïveté, ont décidé de collecter les gains des tickets à gratter qui étaient gagnant. Trois tickets avaient ainsi été présentés le 11 décembre 2019 dans des commerces de Saint-Pierre-du-Perray, Montgeron et de Melun (77).