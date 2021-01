Essonne : 13 cas de Covid-19 chez les pompiers de Brétigny

C’est en fin d’année 2020, le mercredi 30 décembre que la Covid-19 a fait son apparition au sein des effectifs du centre de secours des sapeurs-pompiers de Brétigny-sur-Orge.

Au total, 13 contaminations et 6 cas contact ont été recensés. Les personnels concernés avaient été placés en arrêt-maladie d’office ou à l’isolement selon leur situation respective dès que la situation avait été connue et les cas contacts tracés entre le 1er et 3 janvier.

Le centre de secours de Brétigny-sur-Orge compte 53 sapeurs-pompiers.