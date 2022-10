Essonne : 15h sans électricité à Maisse, Puiselet-le-Marais et Valpuiseaux

Ce mardi 18 et ce mercredi 19 octobre, de nombreux foyers de ces trois villages du Sud-Essonne se sont retrouvé sans électricité. La coupure a duré approximativement de 11h30 mardi à 6h30 du matin mercredi, soit environ 15 heures sans électricité.

« 63 rues étaient sans électricité au total selon le site Internet d’Enedis », indique un habitant de Maisse touché par cette coupure d’électricité. Cette coupure remontait de la route d’Etampes à Maisse jusqu’à Puiselet-le-Marais en passant par Valpuiseaux.

C’est dans cette dernière commune que la cause de l’incident se trouvait. « Les techniciens d’Enedis cherchaient ce mardi la cause de l’incident sur le secteur de Valpuiseaux et de Puiselet-le-Marais. Vers 17h30, ils ont trouvé la zone où se trouvait l’incident et ont fait venir un camion laboratoire pour trouver l’endroit précis », indique Jean Perthuis, maire de Valpuiseaux, qui a suivi les opérations de près.