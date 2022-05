Essonne : 21 kg de drogue saisis et une interpellation à Vigneux-sur-Seine

Depuis trop longtemps, la rue des Edelweiss à Vigneux-sur-Seine était le théâtre d’un trafic de stupéfiants. Aussi, depuis le mois de janvier dernier, l’Unité des stupéfiants et de l’économie souterraine (USES) de la sûreté urbaine de Montgeron menait des investigations pour y mettre un terme.

Grâce à des surveillances mises en place régulièrement sur le point de deal du 12 rue des Edelweiss avec les personnels de l’USES, avec le concours du Groupe de Sécurité de Proximité mettaient en évidence un trafic de produits stupéfiants sur place. Surtout, ce travail de fonds a permis aux policiers d’identifier un individu comme étant l’organisateur de ce trafic et de son approvisionnement.

Le lundi 23 mai, à Montgeron et à Vigneux-sur-Seine, les policiers ont mis un terme à ce trafic. Des opérations d’interpellation du principal suspect et de la supposé nourrice étaient déclenchées avec le renfort de la brigade cynophile du SOP 91, des équipages de Police Secours et du Groupe de Sécurité de Proximité.