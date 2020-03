Essonne : 2970 verbalisations pour non respect du confinement en une semaine

C’est l’information délivrée par la préfecture de l’Essonne ce lundi 23 mars en fin de journée. Alors que le confinement décidé par le Président de la République a débuté le mardi 17 mars à midi, le nombre de verbalisations pour non respect de celui-ci est déjà impressionnant.

Ainsi, ce sont 2970 verbalisations qui ont été effectuées à la fois par la Gendarmerie nationale et la Police nationale dans cette période. Un nombre évidemment encore trop important et qui laisse songeur lorsqu’on pense que pour se protéger et protéger les autres il suffit seulement de rester chez soi…

Parmi les personnes verbalisées en une semaine, on retrouve ce pêcheur surpris par les gendarmes en bord de Seine vendredi, cette famille partie fêter un anniversaire le week-end dernier…

Et il y a ceux qui passent entre les mailles du filet. Un agriculteur qui travaille dans ses champs confiait ainsi voir régulièrement des randonneurs, par groupe de 4 ou 5, passer dans les chemins près de ses champs…