Essonne : 300 personnes à un match de foot à Grigny

Hier mardi 27 mai, sur les coups de 19h un match de foot a eu lieu sur le terrain du stade Jean-Miaud à Grigny. Le match opposait une équipe de joueurs de Grigny à une équipe de joueurs venus des Tarterêts.

L’événement qui a rassemblé environ 300 personnes, largement relayé sur les réseaux sociaux a suscité légitimement un émoi important. Il était évidemment illégalpuisque dans le contexte actuel que connaît le pays, les rassemblements publics ne sont pas autorisés au-delà de 10 personnes.

L’émoi a été renforcé du fait même que le match ait pu aller à son terme. Cependant, s’il n’y a pas eu d’intervention de police à Grigny, c’est car au même moment, des violences urbaines ont éclaté sur la commune de Brunoy et ont mobilisé un bon nombre des effectifs de police.

Dans ce contexte, et, « quand on connait la réputation de ces deux quartiers qui s’affrontaient lors de ce match de foot, nous sommes bien obligés d’intervenir avec le maximum de moyens humains et matériels. En temps normal un simple contrôle d’identité dans ces quartiers est déjà très difficile pour nos collègues de terrain alors ici avec la présence d’environ 300 personnes… », indique le syndicat Unité SGP Police 91.

L’absence d’intervention ne signifie pas cependant absence de poursuite judiciaire. Les forces de l’ordre vont tout mettre en œuvre afin d’identifier les organisateurs. Outre la tenue du match, des dégradations ont en effet été commises pour que joueurs et spectateurs puissent pénétrer dans le stade.

Le maire de Grigny Philippe Rio a annoncé qu’il allait porter plainte « pour effraction et mise en danger d’autrui », s’agaçant de voir les efforts entrepris par les habitants depuis des semaines pour contenir l’épidémie et l’irrespect pour les soignants qui en découle.

Plus tôt dans la journée, un autre match de foot sur la commune de Massy cette fois avait été stoppé suite à l’intervention des fonctionnaires de police quelques heures auparavant. Enfin, une autre enquête judiciaire a été ouverte pour un autre match ayant eu lieu à Evry le 23 mai.