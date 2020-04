Essonne : 309 infractions au confinement relevées en 24h

Est-ce l’air printanier ou l’annonce par le Président de la République de la possible fin du confinement le 11 mai prochain ? Toujours est-il qu’en Essonne, comme sur le reste du territoire, après un mois, il y a encore de nombreuses personnes qui ne respectent pas les règles du confinement.

Le préfet de l’Essonne regrette sur les réseaux sociaux ce mercredi 15 avril le non-respect des consignes. Ainsi, au cours des dernières 24h, ce sont 309 verbalisations qui ont été effectuées dans le département par les forces de l’ordre, Police et Gendarmerie confondue.

Encore trop ! Le seul moyen d’endiguer la pandémie et de s’assurer que le confinement soit le plus court possible, c’est de rester chez soi !