Essonne : 33 morts et 126 personnes retournées à domicile dans l’épidémie de Coronavirus

De nouveaux indicateurs ont été mis en place par Santé Publique France pour informer la population sur l’évolution de la pandémie de Coronavirus. Plus précis, ceux-ci sont désormais disponibles par département.

Au 29 mars à 14h, ce sont ainsi 528 personnes qui sont hospitalisées en Essonne et 128 d’entre elles sont en réanimation ou en soins intensifs, soit 112 personnes de plus hospitalisées et 35 de plus en réanimations en soins intensifs.

Autres éléments confirmés, le nombre de morts en raison du Coronavirus depuis le 1er mars. Alors qu’il était de 15 le 26 mars, ce nombre est désormais porté à 33 morts.

Sur la même période, 126 personnes ont vu leur état s’améliorer et pouvoir rentrer chez eux afin de libérer des lits d’hôpital soit presque le double d’avant ce week-end. Une note positive alors que le pic de la pandémie n’a pas encore été atteint.