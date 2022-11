Essonne : 34 sapeurs-pompiers pour éteindre l’incendie à Cerny

Un incendie qui s’est produit dans une habitation située en forêt sur le territoire de la commune de Cerny a mobilisé une trentaine de sapeurs-pompiers ce dimanche 13 novembre.

Il était 18h30 quand l’alerte a été donnée. Le sinistre s’est déclaré dans « un chalet servant d’habitation principale d’une surface de 120 m² », indiquent les sapeurs-pompiers de l’Essonne.

Surtout, le bâtiment, était implanté dans un massif forestier, nécessitant une logistique particulière de la part des secours pour venir à bout du feu. « La zone d’intervention est dépourvue de Points d’Eau d’Incendie à proximité et les accès étaient non carrossables », précisent les soldats du feu.

A leur arrivée sur place, les pompiers découvrent que le feu s’est propagé à trois cabanons en structure métallique situés à proximité immédiate du feu et servant d’atelier et de stockage. Dans ceux-ci, se trouvaient une importante quantité de matières pouvant alimenter le feu.

Il a été recensé 26 bouteilles de gaz, 5 bouteilles de T30, 20 batteries acide, 4 batteries au gel, 20 kgs de galets de chlore et pas moins de 300 litres d’hydrocarbure.

L’intervention des pompiers s’en est trouvée encore plus compliquée. Une équipe a mené les opérations pour éteindre l’incendie et refroidir les bouteilles de gaz et ainsi éviter leur explosion. Ils ont également déblayé le chantier. Les 5 chiens du propriétaire n’ont pas été retrouvés dans les décombres.

Un secteur Risques technologique a également été mis en place. Son travail a consisté à « isoler les différents risques chimiques, à contrôler l’absence de risques et à mettre en place un parc destiné à accueillir les bouteilles de gaz soumises au feu après contrôle de température », explique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne.

Enfin, une dernière équipe a assuré la restauration et la logistique des deux premières. Ils ont notamment assuré l’approvisionnement logistique en air et en carburant pour les opérations en cours.