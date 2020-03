Essonne : 43 morts et 133 personnes retournées à domicile dans l’épidémie de Coronavirus

Essonne : 43 morts et 133 personnes retournées à domicile dans l’épidémie...

Du dimanche 29 au lundi 30 mars, 10 personnes de plus sont décédées du Coronavirus en Essonne indiquent les chiffres publiés par Santé publique France. C’est le plus grand nombre de morts constatés en 24h dans le département depuis le début de la pandémie.

Désormais ce sont 586 personnes qui sont hospitalisées en Essonne contre 528 24 heures auparavant, un augmentation de plus de 10%. Parmi ces 586 personnes, 141 personnes sont en soins intensifs ou réanimation.

Depuis le 29 mars, 7 personnes de plus ont vu leur état s’améliorer et permettre une sortie de l’hôpital. Ce sont désormais 133 Essonniens qui ont contracté le virus, été hospitalisé et être en situation de pouvoir ensuite retourner à leur domicile.