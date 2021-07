Essonne : à Athis-Mons, le différend sur la route se finit à coup de barre de fer

Ce dimanche 11 juillet au soir, aux alentours de 21h30 un différend éclate entre deux automobilistes sur la route.

Les deux hommes s’arrêtent pour s’expliquer et la tension monte rapidement entre le premier conducteur et le second, également accompagné de son fils. Ils en viennent aux mains.

Le premier automobiliste va alors chercher une barre de fer dans son véhicule et assène un coup violent au fils du second automobiliste avant de prendre la fuite.